البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يهبط يوميا بما يعادل 20 كيلو

كشفت الدكتورة سوزان صموائيل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي، أنه من المتوقع أن يمر الليلة الصاروخ الصيني «لونج مارشيه» في مداره علي مصر، الذي لم يخرج عنه حتى الآن، لافتة إلى أنه يمر كل 90 دقيقة حول الكرة الأرضية منذ فقدان السيطرة عليه من قبل جهات التحكم الخاصة به في الصين، مؤكدة أن احتمالات سقوطه في مصر غير واردة نهائيا حتى الآن.

وأضافت الأستاذة بالمعهد القومي للبحوث الفلكيةـ التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصاروخ الصيني لونج مارش، يهبط يوميا في اتجاه الأرض بما يعادل 20 كيلو نحو الأرض، لافتا إلى أن الفترة الماضية كان الصاروخ يحلق في الفضاء على مسافة لا تقل عن 160 كيلو متر، مؤكدة أن هناك غرفة عمليات مركزية علي أعلى مستوى من المعهد، برئاسة الدكتور جاد القاضي، تتابع الوضع عن كثب.

وأوضحت الأستاذة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تصميم الصاروخ الصيني Long March 5B، تم خصيصًا لإطلاق عدد من وحدات محطة فضائية صينية في مدار أرضي منخفض، على أن يتم استخدامها بشكل فريد كجزء أساسي، وكذلك أربعة معززات جانبية لوضع حمولة مباشرة في مدار أرضي منخفض.

وتابعت الأستاذة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المرحلة الأساسية تتم حاليا وتتمثل في المدار، موضحة أنه من المرجح أن يقوم الصاروخ بإعادة الدخول غير المنضبط وذلك خلال الأيام الجارية، حيث سيؤدي التفاعل المتزايد مع الغلاف الجوي إلى جذبه مرة أخرى إلى الأرض.