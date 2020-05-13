قبل العيد.. تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة في الرابعة عصر غدٍ الخميس، من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، و600 مدرسة في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد بعدها موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي.

وأكد وزير القوى العاملة أن عدد الذين صرفوا المنحة، أمس، بلغ 65 ألفا و930 مستحقا، ويتبقى 623 ألفا و61 مستحقا يصرفون حتى الرابعة عصر الخميس وهو آخر يوم في الصرف للمتخلفين.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه هاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح سعفان أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين، يجرى من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه، ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، بإدخال الرقم القومي الخاص من اليسار إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظا على سلامتهم وكرامتهم.

وأشار إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سيصرفون الدفعة الثانية يصل إلى نحو مليونين و37 ألفا و324 مستحقا، مؤكدا أن إجمالي المنحة من الدفعة الأولى وصلت إلى مليار و18 مليون و662 ألف جنيه، بعد تدقيق بياناتهم مما يقرب من 4 ملايين عامل.