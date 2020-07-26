صرف الدفعة الثالثة لـ"منحة كورونا" بعد إجازة العيد

كشفت مصادر حكومية مطلعة أنه سيجرى صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة، وقدرها 500 جنيه من إجمالى 1500، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها وزارات التضامن والمالية والقوى العاملة والتموين والاتصالات، لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، هى المنوط بها تحديد موعد صرف الدفعة الثالثة، لافتة إلى أن السبب فى تأجيل الصرف يرجع إلى انشغال جميع خطوط و«سيستم» ماكينات الـ«ATM» التابعة لمكاتب البريد، بصرف المعاشات خلال الفترة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية بصدد الانتهاء من جميع الإجراءات لصرف الدفعة الأخيرة من المنحة، وتبلغ نحو 800 مليون و108 آلاف جنيه، يتم صرفها لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم بجميع المحافظات. وأضافت أن صرف المرحلة الثالثة من المنحة سيتم بنفس الإجراءات التى صرف بها المستحقون الدفعتين الأولى والثانية، حيث يكون الصرف بموجب كارت الـ«ATM» مسبق الدفع، بعد أن ترسل وزارة الاتصالات رسالة نصية «SMS» على الهاتف المحمول للمستحق، تحدد فيها اليوم الذى يستطيع خلاله صرف المنحة.

وأوضحت المصادر أن المستحقين لصرف المرحلة الثالثة هم نفس العمالة غير المنتظمة التى صرفت المرحلتين السابقتين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر صرف منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، التى ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.