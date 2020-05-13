الوزير يوافق على صرف 750 جنيها منحة العيد للعاملين بـ"السكة الحديد"

قال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وافق على صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة بمبلغ 750 جنيها، تقديرا وتحفيزا للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف فكري، لـ"الوطن"، أن الوزير وافق أيضا على صرف منحة بمبلغ 500 جنيه للعاملة الموسمية بنظام الـ 55 يوما، مشيرًا إلى أن هيئة السكة دخلت إطار التطوير والتحديث ومستمرون في مسيرة التنمية والبناء والتطوير التي يقودها وزير النقل على الرغم من التحديات التي يواجهها العاملون في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية وانتشار فيروس كورونا.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، إلى استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالورشة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواقع العمل والمعدات والأجهزة، وارتداء العاملين للكمامات مع الاستخدام المستمر للكحول والمطهرات.