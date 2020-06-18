بعد رحلة عطاء.. وفاة الدكتور محمد السبكي أحد مؤسسي "طب المنوفية"

نعت كلية الطب جامعة المنوفية، علم من أعلامها، وأحد أساتذتها المؤسسين، الأستاذ الدكتور محمد كامل السبكي الأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، ووكيل الكلية الأسبق، ورئيس القسم الأسبق.

وقالت إدارة الكلية في بيان، يتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية (الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة الوكلاء والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى)، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم الصحة العامة وطب المجتمع وجميع طلابه ومحبيه.