«الصحة»: تطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا يوميا في مركز أرض المعارض

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة قاربت من تطعيم 2.5 مليون مواطن، ممن قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة، «معظم اللي سجل على الموقع تلقى التطعيمات».

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك 339 مركزا على مستوى الجمهورية، يستقبلون المواطنين لتلقي التطعيم، مع استمرار تشغيل مركز أرض المعارض، وهو أكبر مراكز التطعيم على مستوى مصر، وسيتم تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تطعيم عدد أكبر من المواطنين خلال الشهر الواحد، «نستهدف زيادة عدد التطعيمات مع دخول مركز أرض المعارض والمراكز الأخرى، هيكون عندنا عدد كبير من المواطنين اللي تلقوا التطعيمات، وده بيكون وفقا للتدفقات اللي بتجيلنا من اللقاحات».

وأكد متحدث الصحة» أنه في 13 مايو الجاري، سيصل أول 2 مليون لقاح من شركة ساينوفاك للتصنيع، وغدا، ستتفقد وزيرة الصحة خطوت الإنتاج الخاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الطبية واللقاحات «فاكسيرا»، تمهيدا لبدء التصنيع فور وصول الـ2 مليون جرعة من اللقاح الصيني، لافتا إلى أنه بالنسبة للقاح الروسي فتم التعاقد على 10 ملايين جرعة لقاح، وفي انتظار وصول جزء منهم في شهر مايو مع استكمال باقي اللقاحات.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي من مواطني محافظة بورسعيد، استلموا رسالة التطعيم إلا وحضروا ووجدوا التطعيم بانتظارهم، «وزيرة الصحة وجهت بصرف مكافئة لجميع العاملين في مراكز تطعيم بورسعيد، نظرا لأنهم من أعلى المحافظات نسبة تطعيم للمواطنين، بنسبة وصلت لـ53% من سكان المحافظة، و100% من اللي قدم وسجل تلقي اللقاح بالفعل».