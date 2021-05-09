تعرف على أمصال كورونا المتوافرة في مراكز اللقاح بمحافظات مصر

مع تزايد الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا وفق بيانات وزارة الصحة والسكان، تشهد محافظات الجمهورية تحركات كبيرة لمحاولات السيطرة علي فيروس كورونا في مصر والتقليل من أعداد المصابين والوفيات بالتوسع في إعطاء لقاح الفيروس واستهداف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه وإعداد المستشفيات وتوفير خزانات الأكسجين الكافية.

وبالتزامن مع تلك التحركات زادات نداءات وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمة بضرورة حصول المواطنين علي لقاح كورونا بمراكز اللقاح المنتشرة علي مستوي الجمهورية في ظل ضراوة الموجة الثالثة.

تستعرض «الوطن»، أنواع أمصال لقاح كورونا المتوافرة في كافة مراكز تلقي التطعيم علي مستوي الجمهورية مع المعلومات الخاصة بكل لقاح والأثار الجانبية والجرعات.

التطعيمات المتوفرة فى مراكز اللقاح بمحافظات مصر

يتوافر في مراكز اللقاح المنتشرة بكافة أنحاء محافظات الجمهورية نوعين من الأمصال والتي نجحت الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة في توفيرهما للمواطنين حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منحه للمصريين بالمجان وبدأت الوزارة بتوفيره للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه.

المصل الصيني Sinopharm vaccine

تقوم فكرة المصل علي الحصول علي فيروس كورونا الميت «غير النشط» killed vaccine، حيث يتم حقنه فى جسم الإنسان حتي يبدأ في تكوين أجسام مضادة تكون قادرة فيما بعد للتصدي للفيروس الحقيقي النشط ما يوفر للمتلقي الحماية من العدوى وهذه هي فكرة أغلب الأمصال الموجودة فى مصر.

مصل استرازينيكا AstraZeneca المصنع في جامعة Oxford البريطانية

فكرة المصل متقدمة وتقوم علي الحمض النووى spike protein للفيروس الحي حيث يتم حقنه بطريقة معينة في جسم الإنسان live attenuated vaccine حتي يتم تكوين أجسام مضادة تكون قادرة ومستعدة لمواجهة فيرس الكورونا فيما بعد.

أهم الفئات المستهدفة للحصول علي اللقاح

في ظل تزايد الأعداد حاليا بالموجة الثالثة من كورونا من المفترض أن يحصل عليه كل المواطنين، ولكن حددت وزارة الصحة في هذه المرحلة الأولوية للطاقم الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

كيفية وميعاد حصول من إصيب بكورونا علي اللقاح

طبيا يمكن لمن أصيب بفيروس كورونا الحصول علي اللقاح ولكن بعد 3 أشهر من الإصابة بسبب أن العدوي بالفيروس تولد للمصاب أجسام مضادة من المفترض أن تستمر 3 شهور

مريض الأنفلونزا هل يحصل علي اللقاح

تؤكد وزارة الصحة في إرشاداتها أنه ممنوع الحصول علي المصل أثناء إصابة متلقي اللقاح بدور برد إلا بعد التأكد تماما أنه ليس مصاب بالكورونا وحتي تنتهي الأعراض تماماً.

عدد جرعات الحصول علي اللقاح

التطعيمات تكون على جرعتين بينهم من 3 إلي 4 أسابيع في اللقاح الصيني و 3 أشهر للحاصلين علي مصل استرازينيكا.

حقيقة أن مصل أسترازينكيا يسبب الجلطات

فى انجلترا كشفت الدراسات عن مصل استرازينيكا أن كل مليون شخص حصلوا علي مصل AstraZeneca بينهم 4 أشخاص فقط تعرضوا لجلطات ولكن نسبة الوفيات بينهم قليلة جدا، حيث تم تفسير ذلك بوجود أجسام مضادة للصفائح الدموية في جسم متلقي اللقاح.

وحذرت الهيئات الصحية في بريطانيا من تناول مضادات التجلطات من عائلة Heparin كما هو شائع حتي لاتتحول الحالة إلي قاتلة لأنه يتسبب في قلة عدد الصفائح الدموية في الجسم ويعرض الحالة لخطر ولكن هذا لا يمنع الحصول علي اللقاح الإنجليزي حيث أن إنجلترا لم توقف التحصين به.

المقارنه بين المصل الصيني والإنجليزي

نوعا اللقاح جيدين جدا من وجهة نظر الأطباء والجهات الصحية بوزارة الصحة وينصح بتناول إحداهما كمصل للوقاية ولكن الدراسات كشفت تفاوت بسيط فى تكوين الأجسام المضادة، حيث أن الصيني يكون أجسام مضادة بنسبة 84% بينما المصل استرازينكا تصل النسبة فيه إلي 92%

أعراض الحصول علي اللقاح

متلقي أي لقاح من النوعين تظهر عليه عددا من الأعراض أهمها: «السخونية وتكسير العظام وهي أعراض الإصابة بفيروس كورونا بالضبط وهذا أمر إيجابي وكل ما يحتاجه الراحة وشرب السوائل والحصول علي علاج من عائلة باراسيتامول قرصين 8 ساعات لحين اختفاء الأعراض».

حصول الحوامل علي االقاح

لا ينصح بحصول الحوامل علي اللقاح كما أنه ليس مطلوب إجراء أي تحاليل قبيل الحصول علي اللقاح.

مدة المناعة التي يمنحها الحصول علي اللقاح

أكدت الدراسات والبيانات الخاصة بوزارة الصحة أن الأجسام المضادة تبقي فى الجسم لشهور ومعظم الأبحاث حددت المدة بـ4 إلي 6 شهور.