محمد ممدوح لأديب: مليش في الكورة.. أول ماتش أشوفه كان مباراة «6-1»

قال الفنان محمد ممدوح، إنه ليس من مشجعي كرة القدم، لكن أول مباراة شاهدها كاملة في حياته كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 6-1، فيما رد عليه الإعلامي عمرو أديب: «يا زين ما نقيت الماتشات، أنا هأغير رأيي فيك، كنت لسه هقولك إنت تمثيلك رائع زي أهداف شيكابالا».

بينما ذكرت الفنانة أمينه خليل، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر2» أنها تُشجع النادي الأهلي، وكذلك الفنان علي قاسم، ذكر أنه يُشجع الفريق الأحمر.

وعن رأي الفنانة أمينة خليل عن مسلسل «خلي بالك من زيزي»، قالت: «كنت متأكدة إن حد هيتأثر باللي إحنا بنعمله، كنت متأكدة إننا هانقدم شيء مختلف، لكن النجاح اللي حصل مكنتش متوقعاه، إحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا»، موضحة أنها هي الفنانة الوحيدة في فريق العمل من شاهدت المسلسل بشكل كامل حتى الآن.

ورد عمرو أديب: «على فكرة مش بتفرج على المسلسلات كاملة أنا اتفرجت على المسلسل ده كامل، لأنه حلو، وعاملين شغل كويس ومشرف، الكتابة حلوة، ومفيش ممثل عدى قدام الكاميرا مش مختارينه صح، شيء فعلا شامل شبه كامل».

فيما قال الفنان علي قاسم، «أنا حسيت إن المسلسل نجح بعد مرور 10 حلقات، من الناس اللي أعرفها، حسيت إن إحنا تمام وقتها، أنا مكنتش خايف من نجاح أو فشل المسلسل، لأني كنت بصور واستمرينا في التصوير 3 أسابيع في رمضان، مش بعرف أركز في الإثنين مع بعض».