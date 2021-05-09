«التنسيقية» ترافق عائلة الأمريكية المصابة بالسرطان لعرض الصوت والضوء (صور)

رافق وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عائلة السيدة الأمريكية، جلوريا، المصابة بالسرطان، إلى عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، حيث كانت السيدة الأمريكية حريصة على تحقيق أمنيتها بزيارة مصر رغم ظروفها الصحية.

وبدأ مساء أمس السبت، البرنامج السياحي لضيوف مصر، بحضور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعرض الصوت والضوء، حيث استمعت العائلة خلاله إلى تاريخ الحضارة المصرية.

وكان في استقبال العائلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عماد خليل، والنائبة أميرة العادلي، عضوي مجلس النواب، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ.

كما اطمأن نواب التنسيقية على صحة السيدة جلوريا، ورحلتها إلى مصر متمنين لها رحلة سعيدة.

وعلق داستن فيتال، الذي يعمل مدرسا للتاريخ، عن سعادته بعرض الصوت والضوء، معربا عن شكره للتنسيقية وماقدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار نيويورك.