مي عمر عن تشبيهها بسعاد حسني: «كل الناس بتحبها بس أنا عاوزة أكون نفسي»

قالت الفنانة مي عمر، إنها مزاجية وبالتالي فإنها قد تكون سعيدة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تشعر بالغضب، «أنا عندي أكتر من وش في الحياة، مش إني بتقلب، لكني مزاجية»، موضحة أنها تفضل الفنانة سعاد حسني على الفنانة فاتن حمامة، مشيدة بهما «نفسي أعمل تاريخ زي فاتن حمامة، وسعاد حسني».

وأضافت «عمر»، خلال حوارها في برنامج «العرافة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»: «المقارنة بين سعاد حسني وفاتن حمامة صعبة جدا»، مازحة: «محمد سامي جوزي هيتخانق معايا لما أروح لأنه بيموت في فاتن حمامة»، موضحة في الوقت ذاته أن لديها «ميكس لذاذة زيادة عن اللزوم».

وعن تشبيه الجمهور لها بالفنانة سعاد حسني في مسلسل «لؤلؤ» الذي عُرض قبل شهر رمضان، قالت: «كل الناس بتحب سعاد حسني، بس أنا نفسي أبقى مي عمر»، كما أنها تفضل الفنان الراحل عمر الشريف على الفنان أحمد السقا، «أحمد السقا نفسه لو خيروه بينه وعمر الشريف هيختار عمر الشريف».

وتابعت: «تعلمت الكثير من السقا، فهو نجم في أخلاقه ومذاكرته، وأكتر واحد بيذاكر كأنه لسه طالب في أولى معهد، وموصلش للي هو فيه من فراغ، وكان نفسي أتولد بدري وأمثل مع عمر الشريف».