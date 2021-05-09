رغم خلافاتها مع ياسمين صبري ونسرين أمين.. مي عمر: «أديهم love»

طلبت الإعلامية بسمة وهبة من الفنانة مي عمر، أن تُفاضل بين الفنانة ياسمين صبري والفنانة نسرين أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، بالرغم من الخلافات بينها وزوجها المخرج محمد سامي من ناحية، والفنانتين من ناحية أخرى، على خلفية اتهامهما محمد سامي بتغيير بعض مشاهد مسلسل «الأسطورة»، من أجل زيادة مساحة دور مي عمر على حسابهن.

وقالت «مي عمر»: « أديهم love هم الاتنين، لأني بحب السلام وأنا صغيرة، أنا بحب السلام الدولي، وأكره الحروب والمشاكل، ومفيش حاجة مستاهلة كل ده.. رمضان كريم

وعرضت بسمة وهبة صورة للناقد الفني طارق الشناوي، وعلقت مي عمر على الصورة قائلة إنها تحبه وتحترمه وتركز على الانتقادات التي يوجهها لها حتى تطور من مستواها لأنها تحترم آرائه: "انتقدني في مسلسل وبعدها كتب رأي إيجابي في دوري بمسلسل الفتوة وقال لي إنه معجب بالدور والأداء وكنت سعيدة

وأوضحت الفنانة مي عمر، أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل «هذا المساء»، مع المخرج تامر محسن، لأنها كانت قد وقعت على مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل «ريح المدام» مع أكرم حسني وأحمد فهمي.

وتابعت: «لما مضيت ريح المدام اتفقت على إني أعمله بس لأن وقت التصوير كان طويل جدا، ولما جالي مسلسل مع عادل إمام قلت لازم أشتغل وأستحمل وأوفق بين مواعيد التصوير، لما قعدت مع تامر محسن كنت زعلانة إني اعتذرت عن المسلسل ودي أول مرة أزعل على مسلسل اعتذرت عنه وقلت له لو سمحت كلمني بعد كده بدري».