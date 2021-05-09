عاجل.. الفلك الدولي يكشف لـ«الوطن» موعد سقوط الصاروخ

قال الدكتور محمد عودة رئيس مركز الفلك الدولي بدولة الإمارات، أنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ الصيني لونج مارش، خلال الساعتين المقبلتين، من الساعة الواحدة و4 دقايق إلى الساعة الثالثة و4 دقايق بتوقيت جرينتش، لافتا إلى أنه سيمر خلال الساعتين المقبلتين بأربع دول عربية «فلسطين والأردن والسعودية وعمان»، ومن المتوقع أن يسقط بعض حطامه بإحداها، قائلا: «نأمل أن يمر بسلام فوق هذه الدول».

وأضاف عودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطورة سقوط حطام الصاروخ ليست كبيرة جدا، نظرا لأن ما سيسقط منه سيكون حطام وبقايا له، وليس كله، نظرا لاختراق جزء كبير منه في الغلاف الجوي، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موقع سقوطه حتى الآن.

وتابع ، أن ما سيصل منه، بقايا، وليس صاروخ كبير، موضحا أن الصاروخ أقصى موعد لسقوطه خلال الساعات القليلة المقبلة، ولا سيخرج عن هذا الوقت، مطمئنا الجميع بمروره بسلام عن الأربع دول، وأنه لن يمر بدول عربية أخرى ولا يمثل خطورة.