أهالي قرية أشرف السعد بالدقهلية: كنا نحلم بعودته وفرحتنا لا توصف «صور»

استعد أهالي قرية «ميت غريطة» مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لاستقبال رجل الأعمال أشرف السعد، بتجهيز المنزل ودهان المضيفة، وأكدوا أنه سيقضي الليلة في القاهرة، بعد أن أخلت نيابة الإسكندرية سبيله، وأنهم استعدوا لاستقبال يليق بها وبما قدمه لأهالي قريته فترة إقامته بها، مشيرين إلى أن وجوده في القرية، حقق لهم الكثير من المشروعات العامة، والتي لا تزال يستفيد منها أهالي القرية، وفرص العمل لشبابها، وأن صلته بهم لم تنقطع طوال أكثر من 26 سنة قضاهم في لندن.

لافتات على منزل أشرف السعد في الدقهلية

ورفع أهالي القرية، لافتات على البيت وفي الشارع المقابل له، تحمل صور رجل الأعمال أشرف السعد، فيما تواجد أقاربه وشباب العائلة لتجهيز حفل استقباله بالقرية لأول مرة منذ 26 عام، مؤكدين أن حضوره للقرية يحمل الخير الكثير لهم منذ أن كان يعيش في مصر، فقد كانوا يخرجون في موكب كبير لاستقباله من طريق المنصورة حتى يصل إلي القرية.

وأكد أحمد عطية، أحد أقارب السعد، كلنا فرحانين بعودته، وفرحتنا لا توصف وكنا نحلم بهذا اليوم، وكانت صدمتنا كبيرة عندما لم يتم الإفراج عنه ولكننا كنا واثقين في القضاء المصري، وربنا يرجعه لنا بالسلامة.

فرحة أهالي القرية بعودته

وقال يحيى سعد عبدالله، إنني كنت سائق الحاج أشرف، ولما خرج من مصر أخذني معه في فرنسا، وكنت أتحرك معه وعلمني شوارع فرنسا، وكل الأهالي سعيدة بعودته.

وأكد أحد الأهالي، أن «السعد» سنة 1988 أنشأ محطة صرف صحي في قريته، علاوة على تشغيل أكثر من 500 خريج في مشاريعه الاستثمارية، وننتظر ليساعد في تنمية مصر مثلما كان يفعل من قبل، وأنشا مزرعة على ألف فدان تنتج 45 مليون بيضة في السنة، وكل عنبر به 35 ألف دجاجة، ومشروع منتج في طنطا بمحافظة الغربية مصنع أعلاف وتسمين مواشي علي مساحة 40 فدان، وكان يساهم في تنمية الدولة.