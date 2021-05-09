عاجل.. تحديث جديد لمركز الفلك الدولي حول موعد ومكان سقوط صاروخ الصين

ذكر مركز الفلك الدولي، أنه وفقا لآخر التحديثات، سيقع حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، في الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش إي 3:11 بتوقيت القاهرة، (زائد ناقص 60 دقيقة).

ووفق المركز، فإن الخارطة تبين مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

والدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي «عُمان والسعودية والأردن وفلسطين»، ويشاهد السقوط من الدول المجاورة لها.

وذكر أن الخطر ضئيل جدا إلا أنه ليس منعدما.

وقال إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16، جميعها بتوقيت جرينتش.

ولفت إلى أنه إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة.