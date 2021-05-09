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«الفلك الدولي»: الصاروح الصيني يُشاهد أثناء مروره كأجرام محترقة تتحرك بسرعة

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أحمد أبوضيف
02:47 ص | الأحد 09 مايو 2021
جانب من الحطام

جانب من الحطام

قال مركز الفلك الدولي بالإمارات، أن من المتوقع أن يسقط حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش (3:11 بتوقيت القاهرة) زائد ناقص 60 دقيقة.

وأوضح المركز بالصور، أن الخارطة تبين مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ، موضحا أن الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، وتنه قد يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها، مؤكدا أن الخطر ضئيل جدا إلا أنه ليس منعدما.

وتابع ان الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت غرينتش، مضيفا إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.

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