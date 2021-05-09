رئيس التحرير

محمود مسلم

أحد شهود العيان يروي لـ«الوطن» تفاصيل خروج قطار العياط عن القضبان

"محمد": لا توجد أي إصابات وإتجاه واحد الذي يعمل حتى الآن

كتب:

كريم روماني
04:46 ص | الأحد 09 مايو 2021
خروج القطار عن القضبان

خروج القطار عن القضبان

الساعة تشير إلى الثانية عشر منتصف الليل.. حركة غير طبيعية، تمهد لوقوع حادث آليم، لم يدرك سببها مستقل القطار بقدر ما يدركها قائد القطار ذاته.. أصوات مرتفعة تطلب النجاه.. هنا راكب من محافظة بني سويف، وآخر من محافظة سوهاج.. لم يشغل تفكير هذا أو ذاك، إلا الوصول أمنين لأسرهم، فشعور عدد من مستقلي القطار الروسي رقم 1014 المتجه لمحافظة أسوان، بعدم انتظام حركة سير آخر 3 عربات من القطار، غير مدركين سبب ذلك، جعلهم يهرولوا إلى قائد القطار الذي يبعد عنهم بـ7 عربات، موضحين له الأمر الذي يكشف عن انفصال تلك العربات عن القطار، بحسب ما رواه محمد رمضان على، من مركز العياط بقرية كفر عمار، وأحد شهود العيان، قائلاً: «في لحظة انفصال عربات القطار، كنت واقف عند المحطة، وشوفت الناس بتصوت، وفجأة القطار وقف وعرفت إنه 3 عربيات انفصلوا».

رمضان: القطار كان يسير بسرعة بطيئة ما نتج عدم وقوع أي إصابات

وأضاف «رمضان» لـ«الوطن»، أن القطار الروسي خرج من التخزين قبل حدوث إنفصال العربات بوقت قليل للغاية، موضحاً أن حركته كانت بطئية للغاية وهي التي ساعدت في عدم وقوع أي إصابات لمستقلي القطار، مؤكداً: «القطر كان تقريباً ماشي بسرعة 10 كيلو في الساعة والناس حسيت بالقلق وبدأت تصرخ وجريت على السواق بلغته ووقف القطار في لحظتها».

وتابع الشاهد، أن آخر 3 عربات من القطار إنفصلوا دون حدوث انقلاب لهم، مشيرا إلى أنه الواقعة حدثت الساعة الثانية عشر في منتص الليل، لافتاً إلى أن مستقلى الـ3 عربات الأخيرة تم إستضافتهم من أهالي القرية، لحين الانتهاء من اتخذا الإجراءات المطلوبة، لعودة حركة القطار لطبيعتها، مؤكدا: «المسئولين تحركوا بسرعة والموضوع لم يستغرق نصف ساعة»، موضحا أن القطار به مواطنين من محافظات مختلفة كمحافظة بني سويف وأسوان وسوهاج.

وأكد أن السكة الحديد حاليا تعمل في خط واحد، موضحا أن القطارات القادمة من الوجه البحري، تم إيقاها لحين الانتهاء من رفع الـ3 عربات، لافتاً إلى أن هذا القطار لا يقف في محطة كفر عمار والسبب ولوقفه هذه المرة لتخزينه للقطارات الأخرى.

"السكة الحديد" تتخذ الإجراءات الازمة لعودة حركة القطارات 

وكان قد خرج القطار الروسي المتجه لمحافظة أسوان من القضبان في العياط، وأدى ذلك إلى إنفصال 3 عربات الأخيرة منه، وشكلت لهئية القومية للسكة الحديد لجنة للوقوف على أسباب خروج عجلات القطار، مشددة على ضرورة الإلتزام بكافة التعليميات الرسمية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم محاسبة المقصرين حساباً رادعاً، مؤكداً أنه جار تحديث مرفق السكة الحديد لضمان أفضل خدمات للمواطنين.

 

اقرأ المزيد:

في أول تعليق على حادث قطار العياط.. وزير النقل: حساب رادع للمتقاعسين

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في العياط بدون إصابات

في الذكرى الـ19 لحادث قطار العياط.. المحكمة برأت المتهمين وحاكمت الفساد

في الذكرى الـ19 لحادث قطار العياط.. «وزير النقل» يزور الصعيد بـ200 مليار جنيه إنجازات

نيران حريق قطار العياط ما زالت مشتعلة في قلوب الناجين رغم مرور 19 عاما

ثمن الشهامة.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار العياط بعد إنقاذه طفلين

النيابة تبدأ التحقيق في اصطدام قطار بسيارة نقل في العياط