أحد شهود العيان يروي لـ«الوطن» تفاصيل خروج قطار العياط عن القضبان

الساعة تشير إلى الثانية عشر منتصف الليل.. حركة غير طبيعية، تمهد لوقوع حادث آليم، لم يدرك سببها مستقل القطار بقدر ما يدركها قائد القطار ذاته.. أصوات مرتفعة تطلب النجاه.. هنا راكب من محافظة بني سويف، وآخر من محافظة سوهاج.. لم يشغل تفكير هذا أو ذاك، إلا الوصول أمنين لأسرهم، فشعور عدد من مستقلي القطار الروسي رقم 1014 المتجه لمحافظة أسوان، بعدم انتظام حركة سير آخر 3 عربات من القطار، غير مدركين سبب ذلك، جعلهم يهرولوا إلى قائد القطار الذي يبعد عنهم بـ7 عربات، موضحين له الأمر الذي يكشف عن انفصال تلك العربات عن القطار، بحسب ما رواه محمد رمضان على، من مركز العياط بقرية كفر عمار، وأحد شهود العيان، قائلاً: «في لحظة انفصال عربات القطار، كنت واقف عند المحطة، وشوفت الناس بتصوت، وفجأة القطار وقف وعرفت إنه 3 عربيات انفصلوا».

رمضان: القطار كان يسير بسرعة بطيئة ما نتج عدم وقوع أي إصابات

وأضاف «رمضان» لـ«الوطن»، أن القطار الروسي خرج من التخزين قبل حدوث إنفصال العربات بوقت قليل للغاية، موضحاً أن حركته كانت بطئية للغاية وهي التي ساعدت في عدم وقوع أي إصابات لمستقلي القطار، مؤكداً: «القطر كان تقريباً ماشي بسرعة 10 كيلو في الساعة والناس حسيت بالقلق وبدأت تصرخ وجريت على السواق بلغته ووقف القطار في لحظتها».

وتابع الشاهد، أن آخر 3 عربات من القطار إنفصلوا دون حدوث انقلاب لهم، مشيرا إلى أنه الواقعة حدثت الساعة الثانية عشر في منتص الليل، لافتاً إلى أن مستقلى الـ3 عربات الأخيرة تم إستضافتهم من أهالي القرية، لحين الانتهاء من اتخذا الإجراءات المطلوبة، لعودة حركة القطار لطبيعتها، مؤكدا: «المسئولين تحركوا بسرعة والموضوع لم يستغرق نصف ساعة»، موضحا أن القطار به مواطنين من محافظات مختلفة كمحافظة بني سويف وأسوان وسوهاج.

وأكد أن السكة الحديد حاليا تعمل في خط واحد، موضحا أن القطارات القادمة من الوجه البحري، تم إيقاها لحين الانتهاء من رفع الـ3 عربات، لافتاً إلى أن هذا القطار لا يقف في محطة كفر عمار والسبب ولوقفه هذه المرة لتخزينه للقطارات الأخرى.

"السكة الحديد" تتخذ الإجراءات الازمة لعودة حركة القطارات

وكان قد خرج القطار الروسي المتجه لمحافظة أسوان من القضبان في العياط، وأدى ذلك إلى إنفصال 3 عربات الأخيرة منه، وشكلت لهئية القومية للسكة الحديد لجنة للوقوف على أسباب خروج عجلات القطار، مشددة على ضرورة الإلتزام بكافة التعليميات الرسمية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم محاسبة المقصرين حساباً رادعاً، مؤكداً أنه جار تحديث مرفق السكة الحديد لضمان أفضل خدمات للمواطنين.