شباب يقدمون وجبات سحور لركاب قطار خزن ببني سويف بسبب حادث قطار العياط

أقدم أهالي وشباب مركز ناصر في محافظة بني سويف فجر اليوم الأحد، على توزيع وجبات سحور مكونة من مياه وساندويتشات فول وجبن، لركاب أحد القطارات القادمة من الصعيد، الذي توقف بمحطة سكة حديد ناصر بشكل مؤقت «مُخرن»، تزامنا مع توقيت السحور، بسبب حادث خروج إحدى عربات القطار رقم 1014 خط «القاهرة- أسوان»، عن مسارها عن القضبان دون وقوع إصابات بمركز العياط في محافظة الجيزة، وإعادة صيانة القطار من فصل عربات القطارعن العربة الخارجة عن مسارها من على القضبان، لتسهيل عملية إعادة مسار القطار مرة أخرى وإعادة حركة القطارات.

شباب يسرعون لتقديم السحور وتوفير سيارات لنقل الركاب إلى القاهرة

وأسرع عدد من شباب مركز ناصر فور تخزين القطار بمحطة سكة حديد ناصر، نحو تقديم السحور للركاب، والعمل على توفير سيارات ميكروباص حال رغبة بعض الركاب الإنتقال بها إلى القاهرة، موجهين مناشدة عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي لإحضار وجبات سحور وسيارات ميكروباص لنقل الركاب حال رغبتهم، حيث قد نزل أغلبهم من القطار للوقوف على رصيف المحطة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وقال الشباب المشاركون في تقديم السحور لركاب القطار، فوجئنا بتوقف قطار غير مدرج له الوقوف على محطة سكة حديد ناصر، وبالاستفسار تبين لنا أنه توقف نتيجة تخزينه بالمحطة على اثر وقوع حادث قطار أخر في مركز العياط بالجيزة وتوقف الحركة، ما استدعانا إلى الاسراع في توفير وجبات سحور للركاب والمياه، لافتا إلى أنه قبل أيام تم تقديم وجبات إفطار للركاب ايضا والذين تصادف مرورهم في توقيت المغرب من نفس المحطة، مشيرا إلى أن ما جرى سواء من تقديم وجبات افطار او سحور ما هو إلا امر طبيعي يقوم به الجميع.

خروج عربة قطار الصعيد عن مسارها بمركز العياط في الجيزة

وخرجت إحدى عربات القطار رقم 1014 خط «القاهرة- أسوان»، عن مسارها عن القضبان دون وقوع إصابات، بمركز العياط في محافظة الجيزة، قبل أن تجري هيئة السكة الحديد، فصل عربات القطارعن العربة الخارجة عن مسارها من على القضبان، لتسهيل عملية إعادة مسار القطار، واستدعاء أوناش الرفع وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، والعمل على عودة حركة القطارات على الوجه القبلي لطبيعتها عقب توقفها بشكل مؤقت.