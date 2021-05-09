الضابط أحمد جاد في «الاختيار 2» يرتل القرآن في بث مباشر

قال الفنان أحمد رفعت، الذي أدى دور ضابط الأمن الوطني الشهيد أحمد جاد في مسلسل «الاختيار2»، أنه كان في لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن في فضائية «إكسترا نيوز»، للحديث عن دوره في المسلسل، وطلبت منه المذيعة أن يرتل القرآن، لافتًا إلى أنه طول الوقت يرتل القرآن الكريم، أثناء ذهابه لمدينة الإنتاج الإعلامي لحضور اللقاء، وهو سائق السيارة، قائلًا «هو أنا رايح أجيب ممثل ولا شيخ».

وأضاف خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه رتل فاتحة الكتاب مع المذيعة بعدما طلبت منه بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أنه حاليًا يقرأ في الجزء الـ19 من الختمة الثالثة، التي قرأها خلال شهر رمضان المبارك.

ورتل رفعت القرآن الكريم في البث المباشر عبر حسابه، وبعدما اختتم قال: «بسم الله ما شاء الله ولا يسوق الخير إلا الله، وربنا يحفظنا بالقرآن ويكرمنا بالقرآن، وربنا يجعلها ليلة القدر، ويرفع عنا المرض والأذى والسحر والحسد».

ويشارك أحمد رفعت في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، ويؤدي دور الشهيد أحمد جاد ضابط الأمن الوطني، مع الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي والمخرج بيتر ميمي.