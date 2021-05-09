رئيس التحرير

محمود مسلم

الصين: بقايا الصاروخ ستسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي

كتب:

حسن رمضان، ووكالات
05:17 ص | الأحد 09 مايو 2021
الصاروخ الصيني

الصاروخ الصيني

أعلنت الصين، أن بقايا الصاروخ الخارج عن السيطرة، «لونج مارش 5 بي»، سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا، وخط العرض 2.65 شمالا، بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وكان مكتب «هندسة الفضاء المأهولة الصيني» في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وأشارت إحداثيات المكتب الصيني، إلى أن بقاياه ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط، فيما أوضحت مواقع أخرى لتتبع حركته إلى أنه سيسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. تطورات الصاروخ الذي أطلقته الصين: بعيد عن مصر ووزنه 21 طنا

الصين تحدد مكان سقوط الصاروخ الخارج عن السيطرة: السودان منطقة محتملة

عاجل.. تحديث جديد لمركز الفلك الدولي حول موعد ومكان سقوط صاروخ الصين

عاجل.. الصين: بقايا الصاروخ ستقع في مكان ما في البحر المتوسط