الصين: بقايا الصاروخ ستسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي

أعلنت الصين، أن بقايا الصاروخ الخارج عن السيطرة، «لونج مارش 5 بي»، سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا، وخط العرض 2.65 شمالا، بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وكان مكتب «هندسة الفضاء المأهولة الصيني» في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وأشارت إحداثيات المكتب الصيني، إلى أن بقاياه ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط، فيما أوضحت مواقع أخرى لتتبع حركته إلى أنه سيسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي.