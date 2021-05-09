عاجل.. الولايات المتحدة تؤكد سقوط الصاروخ الصيني

أكدت قيادة الفضاء الأمريكية، سقوط الصاروخ الصيني، وقالت إن بقايا الصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي»، سقطت في مكان ما في المحيط الهندي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الصين، أعلنت في وقت سابق، أن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

وقال مكتب «هندسة الفضاء المأهولة» الصيني، إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، موضحا أن بقايا الصاروخ سقط في «بحر العرب»، ودمرت معظم مكوناته احترقت في الغلاف الجوي للأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد المكتب الصيني، أن أجزاء من الصاروخ عادت إلى الغلاف الجوي في الساعة «10:24 صباحا بتوقيت بكين، 02:24 بتوقيت جرينتش، 03:24 صباحا بتوقيت القاهرة» وهبطت في موقع بإحداثيات على خط طول 72.47 درجة شرقا، وخط عرض 2.65 درجة شمالا.

وأشارت الإحداثيات إلى أنه سقط في المحيط في مكان ما جنوب غرب الهند وسريلانكا.