دفن جثة شاب انتحر بـ«حبة الغلال» في الإسماعيلية: أسرته رفضت زواجه 

أمرت نيابة مركز القنطرة، بدفن جثمان شاب توفى إثر تناوله «حبة الغلال» قبل يومين، ونُقل إلى المستشفي في حالة إعياء شديدة.

وكشفت التحقيقات وتحريات البحث الجنائي، أن الشاب تناول حبة كميائية سامة بغرض التخلص من حياته بعد مروره بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الماضية.

وبحسب مصادر ومقربين من الشاب، فإنه دخل في أزمة نفسية خلال الفترة الماضية وخلاف مع أسرته لرغبته في الزواج ورفض أسرته لذلك.

وقال بعض أصدقاء الشاب، أنه خلال الفترة الماضية لم يظهر الشاب كما كان، وظهرت عليه بعض التغيرات كالإنطواء وعدم الالتقاء بهم، إلى أن نشر رسالة على «فيس بوك» من كلمة واحدة هي «الوداع»، ليتوفي بعدها بساعات.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب تعرض لإعياء شديد وتسمم في الدم بعد تناوله حبة الغلال، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم ينجحوا في إسعافه وإنقاذه بسبب خطورة حالته.

واستمع فريق من المباحث الجنائية لأقوال الشاب قبل وفاته، أكد فيها أنه تناول حبة الغلال بقصد الانتحار، بعد خلاف نشب مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وأمرت نيابة القنطرة بتسليم جثمان الشاب إلي ذويه بعد انتهاء فحص الطبيب الشرعي له، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه في الإسماعيلية خلال أسبوع واحد، بعد انتحار شاب في الثلاثينيات من العمر من أعلى كوبري أمام نجل شقيقه.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشاب، أنه انتحر بسبب ظروف مادية صعبة يمر بها خلال الفترة الماضية تسببت في مروره بأزمة نفسية.