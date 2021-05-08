«حبة الغلة» كلمة السر بقصص انتحار الشباب في رمضان.. «أحدهم حاولت والدته منعه فقتلها»

يعتبر شهر رمضان من أفضل وأقدس الشهور، لما له من قدسية وفضل وعبادة عند المسلمين، ويصفد فيه الشياطين، إلا أن شياطين الأنس لم تصفد ويتبعها أصحابها من ذوي النفوس الضعيفة التي تتغلب عليهم، وتقودهم لجرائم قتل أو محاولة انتحار، حيث أقدم عدد من الشباب على الانتحار، خلال هذا الشهر الكريم، منهم لظروف قهرية، وبعضهم لأسباب قد تبدو غير منطقية كدافع للانتحار.

ومن أغرب الحالات شاب منعته والدته من الانتخار، فقرر الخلاص منها بطعنة نافذة أودت بحياتها، وتم إلقاء القبض عليه، وآاخر قرر الانتحار بسبب رغبته في الزواج.

اختلف مع زوجته في الدقهلية فانتحر

في الدقهلية أقدم عامل زراعي على الانتحار، بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، إثر حدوث خلافات زوجية مع زوجته، في قرية «أبو عرصة» التابعة لمركز بلقاس.

بحسب المصادر الأمنية، فان المدعو «سعيد. ع. ال. م.»، 30 سنة، عامل زراعي، تناول مادة سامة بقصد الانتحار، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته.

انتحار شاب في الإسماعيلية يريد الزواج

وفي الإسماعيلية انتحر شاب في بداية العشرينيات من عمره، مساء أمس الجمعة، إثر تناوله «حبة الغلة» والذي تسببت له في تسمم شديد في الجسم.

وبحسب التحريات الأولية للمباحث الجنائية، فإن الشاب كان في حالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، ولاحظ أصدقاؤه، ودخل في حالة نفسية سيئة، وخلافات مع الأسرة لعدم موافقتهم على زواجه.

شاب يقتل والدته في المحلة منعته من الانتحار

وفي منطقة جلال الدين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قتل شاب والدته منعته من الانتحار.

واعترف المتهم بتنفيذ جريمته وأنه قتل والدته «وسيلة .ع»، 68 سنة، بسبب مضايقتها له ومنعه من الانتحار، بعدما جهز المشنقة لينتحر بسبب وجود خلافات أسرية مع والدته وأشقائه، وخلال حديث والدته استشاط المتهم غضبًا ونفذ الجريمة.

وقال: «الجريمة حدثت بالصدفة مكنتش ناوي اقتلها بس هي اللي فضلت تقول ليا الانتحار حرام، في حين أنها بتظلمني في كل حاجة هي وأخواتي، عشان كده مكنتش قابل منها كلام».

انتحرت في الخانكة بسبب «المذاكرة»

وفي الخانكة بمحافظة القليوبية، ألقت طالبة بالصف الثالث الثانوي بنفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية منتحرة نهار رمضان، إثر خلافات على المذاكرة مع والديها.

وكشفت مصادر إن الطالبة «ب. ع» 17 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي، ألقت بنفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثمان لحين التأكد من عدم وجود شبهة جنائية ودفن الجثمان.

تنمروا على إعاقته فقرر الانتحار

وأقدم شاب يعاني من إعاقة في أحد قدميه ويده على الانتحار في الدقهلية، بتناوله قرص كيميائي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب إعاقته.

ووصل المدعو «شريف .م . إ.»، 21 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم في «عزبة البط» بقرية «كفر الشناوي» دائرة المركز مصابا بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله استقبال المستشفى.

وأشارت والدته إلى أنه انتحر لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود إعاقة بيده وقدمه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حاول الانتحار في الإسكندرية.. «التامول» السبب

وفي الإسكندرية حاول عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور كوبرى سيدي جابر شرق الإسكندرية، وقام بالتدلي بجسده خارج الكوبرى مدعيًا وفاته منتحرًا.

ونجح الأهالي في قطع الحبل والتقاطه من الأسفل، ما نتج عنه إصابته باشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى، وبمواجهته أقر بمروره بحاله نفسية سيئة، لاعتياده تعاطي عقار «التامول»، المخدر، وقيام أهله بعرضه على أطباء أحد المستشفيات للعلاج النفسي والإدمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معللًا قيامه بذلك باستعطاف الأهالي.

وقال مصدر طبي، لـ«الوطن»، إن الشاب تم نقله إلى مستشفى الأميري الجامعي، حيث أصيب بكسر في العامود الفقري وكسر في القدم اليسري، أثناء محاولته شنق نفسه أسفل كوبري سيدي جابر.