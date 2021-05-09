مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بأسيوط: مشادة كلامية «قلبت خناقة بالأسلحة»

لقي شخص مصرعه، بينما أُصيب اثنين آخرين بسبب مشادة كامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ«حوض الأشقر»، بقرية «باقور» بـ«أبوتيج» في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة «أبو تيج» من الأهالي، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من الأهالي ووقوع قتيل ومصابين بـ«حوض الأشقر» بقرية «باقور».

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع المشاجرة بين كلا من «حسن محمود» طرف أول هارب، كلا من طرف ثاني «عاطف لمعي مشرقي»، وابن عمه «ممدوح ناجح مشرقي»، و«يوسف سامي ثابت».

وأسفرت المشاجرة عن مقتل الأول وإصابة الثاني والثالث من الطرف الثاني، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «الإيمان» العام.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، أنَّ المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين تطوّرت لمشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية.

وكلفت المباحث بضبط المتهم الهارب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.