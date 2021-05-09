60% نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب، ومحطة معالجة الصرف الصحي الصناعي، يرافقه مسؤولي الجهاز، ومديري تشغيل المحطات.

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب «مرحلة أولى» بطاقة 600 ألف م3/يوم، والتي تخدم كلا من مدن «الشروق، بدر، مدينتي، خليج السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة»، فضلًا عن مدينة العاشر من رمضان، والمرحلة الثانية للمحطة بطاقة 600 ألف م3/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز للأعمال بها إلى 60%، والتي ستسهم في زيادة كمية المياه المنتجة لتغذية مدن الشروق والعاصمة الإدارية والمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينه العاشر من رمضان.

وأوضح أنه تم الوقوف على كافة مراحل عملية المعالجة بمحطة الصرف الصحي، والتي تعطي مياه معالجة طبقا لمعايير الكود المصري في معالجة الصرف الصناعي، وتصل طاقتها إلى 100 الف م3/يوم، وتستقبل مياه الصرف الصناعي الناتج من المناطق الصناعية الثقيلة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنجاز المشروعات القومية، وضرورة توفير كافة المرافق وخاصة مياه الشرب النقية والصرف الصحي، والاهتمام بالخدمات في المدينة.