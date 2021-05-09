كراتين الأورمان تصل القرى الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهل المواطن

أطلقت جمعية الأورمان، مبادرة خيرية بالتعاون مع إحدى الشركات، وتستهدف توزيع كراتين رمضان بالمواد الغذائية الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأعربت آلاء طارق، مسؤولة التنمية المجتمعية بإحدى الشركات، عن سعادتها بالمبادرة الجديدة والتي اعتبرتها خطوة إيجابية تفتح الباب أمام العديد من المشروعات الخيرية المقبلة بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشاد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الثنائي المثمر مع إحدى الشركات، وأن الهدف منه إدخال السرور على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي القدرات الخاصة في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص الجمعية من خلال عملها الخيري على تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم خدماتها المجتمعية إلى أكبر شريحة من المواطنين الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع الفقيرة على مستوى الجمهورية، للوصول بهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

يذكر أن توزيع كراتين المواد الغذائية في شهر رمضان تأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء، وتنضم الكثير من الشركات هذا العام إلى شركاء النجاح لجمعية الأورمان.