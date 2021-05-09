رفعت: الشهيد أحمد جاد كان ملاك.. وضلعي اتكسر في تصوير الواحات

قال الفنان أحمد رفعت، الذي جسّد شخصية شهيد الشرطة العقيد أحمد جاد بمسلسل «الاختيار 2»، إنّ نجاحه في تجسيد الشخصية «توفيق من ربنا»، إذ رشحه المخرج بيتر ميمي للدور: «مسلسل الاختيار حلم أي ممثل مصري أو عربي لأنه أهم مسلسل يعرض في الدراما العربية بشهر رمضان، ودور زي دور البطل أحمد جاد دور عظيم وشرف لأي شخص تجسيده، فخور بتجسيد شخصية شهيد عظيم زي أحمد جاد، كان ملاك، وده اللي اتعلمته من أسرته وعائلته وأصدقائه الذين غمروني بحب شديد».

وأضاف رفعت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة «الأولى» و«الفضائية المصرية»، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لما الشخص بيحترم شغله ويتقن عمله ننتظر النجاح، لكن في المسلسل ده ردود الأفعال أكثر مما كنت أتخيله، والناس حبتني من أول حلقة»، لافتا إلى أنّ حب الناس له ارتبط بترتيله للقرآن الكريم وهو ما مثل «فخرا مضافا» له.

وأردف رفعت أنّ من أصعب المشاهد التي جسدها في المسلسل هو اغتيال الشهيد محمد مبروك، وعندما ذهب إلى هناك كان يحاول التخفيف من آثار الصدمة على الضباط: «كان في حزن وتبادل نظرات مع كريم عبدالعزيز من غير كلام، وكان لازم أطلع في النظرة كل حاجة، ولما كان كريم بيسترجع ذكرياته معاه وبيقول مفيش صورة تجمعنا، قلت لبيتر ميمي خلينا بريأكشن بس وهو عبارة عن دمعة محجرة، ولقينا صدى كبير جدا لدى الجمهور».

وأكد رفعت أنّ مشاهد حادث الواحات الإرهابي كانت الأصعب بالنسبة إليه حيث أصيب بكسر في ضلعه أثناء تجسيدها، مضيفا: «في الفترة دي مراتي اشتغلت لي ممرضة، وبعد كسر الضلع مكانش في أوردرات بعدها بأسبوعين ودي حاجة غريبة لأننا اشتغلنا 5 شهور، وقعدت 15 يوما في آلام مبرحة، وأصبت بكدمات وخدوش وجروح، وكنا أقرب ما يكون للواقع».