تطعيم مسنين بدار رعاية ومواطنين بكنيسة الملاك في المنيا بلقاح كورونا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، في دار رعاية المسنين بحي جنوب مدينة المنيا، وكنيسة الملاك بحي غرب مدينة المنيا، عن طريق أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للمواطنين، وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

واطمئن المحافظ على سير مراحل التطعيم وشهد تطعيم عدد من كبار السن داخل دار رعاية المسنين ،وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى انه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية ، كما جري التنسيق مع مديرية التضامن لتطعيم كبار السن في دار الرعاية ، وسيتم تطعيم رجال الدين في دور العبادة ، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.