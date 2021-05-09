تطعيم مسنين بدار رعاية ومواطنين بكنيسة الملاك في المنيا بلقاح كورونا
كتب:
اسلام فهمي
11:39 ص | الأحد 09 مايو 2021
تطعيم مسنين
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، في دار رعاية المسنين بحي جنوب مدينة المنيا، وكنيسة الملاك بحي غرب مدينة المنيا، عن طريق أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للمواطنين، وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
واطمئن المحافظ على سير مراحل التطعيم وشهد تطعيم عدد من كبار السن داخل دار رعاية المسنين ،وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
وقال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى انه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية ، كما جري التنسيق مع مديرية التضامن لتطعيم كبار السن في دار الرعاية ، وسيتم تطعيم رجال الدين في دور العبادة ، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.