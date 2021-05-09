غلق وتشميع 36 منشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية فى التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ونفذت الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ورأس البر وعزبة البرج و الروضة والسرو حملات مكثفة، استهدفت التأكد من التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق، وأسفرت عن غلق وتشميع 20 محلًا و10 مقاهي و6 ورش مخالفة بنطاق دمياط وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج، وتحرير 44 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة.

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واتخذت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأصدرت عددا من التوجيهات الخاصة بإدارة أزمة كورونا، لمجابهة الموجة الثالثة للفيروس تتمثل في التالي:

1- شن حملات مكثفة على المطاعم والكافيتريات والمقاهي بكافة المناطق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

2 - رصد أي مخالفات للقرارات التي أصدرتها الدولة فى هذا الشأن

3 - التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وتوقيع الغرامات الفورية وغلق المنشآت المخالفة فورًا.

4 - تكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

5 - فض أي تجمعات أو سرادقات.

6 - تكليف الوحدات المحلية بشن حملات بشكل دوري للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بكافة المناطق، ومكافحة الحشرات.

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