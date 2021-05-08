استشاري وبائيات: فيروس كورونا تحور في شهر ديسمبر ويجب الحذر

أكد الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة السابق، أن فيروس كورونا المستجد يشهد تحورات كبيرة على مستوى العالم وليس دولة بعينها، لافتًا إلى أن التحورات صفة من صفات أي فيروس.

ونفى علام حدوث أي تحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر، قائلًا: «هناك تحورات حدثت للفيروس في شهر ديسمبر الماضي، ولا صحة لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في الموجة الثالثة في مصر بسبب تحورات الفيروس الجديدة».

التحور حدث في أول الوباء

وأضاف علام في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «حدث تغير في الفيروس لكن مش جديد، التغيرات دي اكتشفت فى بداية الوباء في أغلب دول العالم، يعني ببساطة هو مزيج من تغيرات حصلت لكن مش تغير جديد زى تحورات تانية، ولذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث أنه في حال حدوث أي تغيرات أو تحورات جديدة داخل مصر، سيكون الفيروس أشد وأسرع وأعداد الإصابات هتزيد لذلك لا بد من مساعدة الدولة في السيطرة على الفيروس».

وتابع مدير مستشفي النجيلة السابق: «كل اللقاحات الموجودة حاليا لها قدرة علي مواجهة تحورات الفيروس، ولا صحة حتى الآن أن اللقاحات ضعيفة، بالعكس اللقاحات الموجودة تخفف من حدة الأعراض ولكنها لا تعطي الحماية الفعالة 100 %».

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لم يتطور حتى الآن في مصر، التي تخلو من السلالات الهندية، مشددًا على أن هناك تراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية وتهاون من قبل المواطنين في التعامل مع الفيروس.

وناشد المواطنين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بساعات الغلق، وكذلك أصحاب المحلات التجارية بتفهم الوضع والمرحلة التي نمر بها بسبب ارتفاع منحنى الوبائي لفيروس كورونا.