«تموين المنوفية» تستعد لعيد الفطر بإعلان حالة الطوارئ

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وأشار «الجمال» إلى المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محال اللحوم والأسماك والجزارة لحماية المواطنين من أي أضرار، وكذا متابعة فروع شركات الجملة بنطاق المحافظة، للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع «جمعيتي».

1588 مخبزا بلديا تستعد لعيد الفطر المبارك

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد 1588 مخبزًا بلديًا تعمل على الوجه المعتاد وبصفة دورية، حيث تم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين، إضافة إلى ضرورة التأكد من وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن.

وأكد أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته، لافتًا إلى أن المخابز تقوم بالإنتاج والتوزيع خلال إجازة العيد اعتباراً من الساعة 5 صباحاً وحتى 5 مساءً.

تفعيل غرف عمليان الطوارئ في المنوفية خلال عيد الفطر

وأشار وكيل وزارة التموين الى تفعيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل علي حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

رفع درحة الإستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر في المنوفية

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميداني بالشارع خلال عيد الفطر وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين على الطبيعة للارتقاء بمستوى الخدمات.