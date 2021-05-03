«صحة المنوفية»: 11 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا

تواصل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في محافظة المنوفية، تطعيم أبناء المحافظة باللقاح، حفاظا على حياتهم في ظل توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخصصت مديرية الصحة بالمنوفية 4 مراكز لتقديم لقاح كورونا، وهم «مدينة شبين الكوم بالمركز الصحي، والمركز الصحي بأشمون، ووحدة صحة أسرة إسكان المستقبل بالسادات، ومستشفى حميات منوف».

إعداد المتلقيين للقاح كورونا في المنوفية

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن 11 ألف شخص من أبناء محافظة المنوفية تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المراكز المتخصصة في الـ 4 مراكز المتخصصة لتلقي اللقاح بالمنوفية، مؤكدا أن عملية تنظيم تلقي اللقاح لفيروس كورونا، يتم تحت إشراف طبي كامل من نخبة أطباء متخصصين للاطمئنان على سلامة الشخص قبل تلقي اللقاح، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة.

مطالبات لأهالي المنوفية بالحصول على لقاح كروونا

طالب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين من أبناء المحافظة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه آمن ولا توجد له أي أضرار جانبية ولم يتم ظهور أعراض أو إصابة أحد ممن تلقى اللقاح بفيروس كورونا المستجد، وأنه آمن تماما على الصحة.

مراكز جديدة للقاح فيروس كورونا في المنوفية

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه يتم حاليا تجهيز مركز جديد لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، في المنوفية، موضحا أن مكانه سيكون في مركز الباجور، موضحا أن خريطة أماكن تلقي اللقاح ستزيد تخفيفا على المواطنين، ولتقريب المسافات عليهم لعدم السفر لمسافات طويلة.