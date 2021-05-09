رئيس «مياه المنوفية» يتابع تنفيذ خدمات الصرف الصحي «صور»

أجرى الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، زيارة ميدانية لمنطقة الشيخ رمضان التابعة لمركز قويسنا، لبحث آلية العمل في تصميم وتنفيذ خدمة الصرف الصحي للمنطقة، حيث تابع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بشوارع العزبة الغربية بشبين الكوم لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المناطق.

رافق «نجيب» خلال الزيارة، المهندس محمد أبو زيد رئيس فرع الشركة بقويسنا، وذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

دورات تدريبية للعاملين بشركة مياة الشرب بالمنوفية

على صعيد متصل، نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحب بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهني وصقل مهارات العاملين، والتي شملت تنفيذ دورة تدريبية عن أساسيات الميكروبيولوجي ومصادر المياه والصرف والمعالجة، بهدف التعرف على العوامل التي تؤثر على نشاط البكتيريا والتعرف على المزارع البكتريولوجية وطرق تعقيمها وكيفية التحضير لها.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية عن التفويض الإداري وأثره على تطوير العمل، بهدف التعرف على مفهوم التفويض وعناصر التفويض وقواعده وخطوات ولماذا نفوض، مضيفا أنه تم تدريب فني تشغيل صرف على أخطار التعامل مع الكيماويات للتعرف على كيفية تداول وتخزين الكلور والمواد الخطرة ومعرفة الغرض من استخدم الكيماويات والتعامل مع الكلور والوقاية من مخاطره.

وتابع، تم تدريب عدد من المحلين والقراء على كيفية قياس المياه وأنواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه والصعوبات التي تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزلية والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد.