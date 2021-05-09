في ذكرى ميلاده.. الغيطاني مراسلا حربيا على حدود الخطر (فيديو)

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الروائي الكبير جمال الغيطاني، المولود في 9 مايو 1945، في مركز جهينة بمحافظة سوهاج بالصعيد، وهو مؤسس ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب، وله مشروع روائي مميز استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا خاصا به، حيث قدّم خلال مسيرته مجموعة من الأعمال المهمة منها «الزيني بركات، وأوراق شاب عاش منذ ألف عام» وغيرها.

بداية مشواره الأدبي

صدر أول كتاب له في العام 1969 وهو «أوراق شاب عاش منذ ألف عام» متضمنا 5 قصص قصيرة كتبت كلها بعد هزيمة الجيش المصري في سيناء عام 1967، واعتبرها بعض النقاد بداية مرحلة مختلفة للقصة المصرية القصيرة، وتعد روايته «الزيني بركات» التي نشرت لأول مرة في السبعينيات، من الروايات العربية البارزة والتي عالجت ظاهرة القمع والخوف، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات البارزة.

العمل مراسلا حربيا

عن تجربة عمله مراسلا عسكريا على حدود الخطر، قال جمال الغيطاني الذي رحل عن عالمنا في 18 أكتوبر 2015، في برنامج «مفاتيح» مع الإعلامي مفيد فوزي: «تطوعت بعد هزيمة يونيو 1967 للعمل كصحفي بالجبهة وبدأت علاقتي بالجيش المصري، والذي كان يخوض في هذا الوقت بداية حرب الاستنزاف، وعملت كمراسل عسكري لصحيفة الأخبار، وتعرضت للموت عدة مرات».

وتابع أنّ الجيش المصري كانت علاقته بشعبه خاصة جدا آنذاك، والجيش المصري مؤسسة خاصة بمصر، وأضافت زوجته الكاتبة ماجدة الجندي: «القوات المسلحة في حياة جمال الغيطاني مرادف للوطنية المصرية».

جوائز حصل عليها الغيطاني

جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980.

جائزة سلطان بن علي العويس، عام 1997.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس، عام 1987.

جائزة لورباتليون لأفضل عمل أدبي مترجم إلى الفرنسية عن روايته التجليات مشاركة مع المترجم خالد عثمان في 19 نوفمبر 2005.

جائزة الدولة التقديرية عام 2007 والتي رشحته لها جامعة سوهاج.

رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=W6-2DBIU4OM