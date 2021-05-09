شركة أباتشي الأمريكية: نستثمر 20 مليار دولار في مصر

قال ديفيد تشي، نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية، والمدير العام لشركات أباتشي مصر، إن استثمارات الشركة في مصر بلغت أكثر من 20 مليار دولار.

وأكد ديفيد تشي، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، أن مصر تحتل مكانة رائعة من حيث الموارد والموقع والقيادة، ما يجعلها مركزا إقليميا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وفقا لبيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد.

وأطلقت التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز»، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبمشاركة مسؤولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، وكذلك ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، قال خالد أبوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية، إن الإصلاحات التي تمت في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية مثّلت ركيزة أساسية لأي مستثمر محلي أو أجنبي يسعى للتوسع في مصر.

وأشار إلى أن الشركة كانت جزءاً من البرنامج القومي لتوصيل الغاز لـ5 ملايين عميل على مدار السنوات الماضية، وكذلك من استراتيجية الغاز الطبيعي، حيث ضاعفت الشركة عدد محطاتها ثلاث مرات في آخر 18 شهراً لتصل إلى 24 بدلاً من 7 محطات، منوهاً بأن طاقة عربية تستهدف الوصول لـ50 محطة بنهاية العام.

وأكد أبوبكر، أن الحوار مستمر بين وزارة البترول ومختلف الشركات والأطراف ذات الصلة بما يسمح للقطاع الخاص بمزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات في قطاع البترول والغاز.

من جهته، أوضح كريم بدوي العضو المنتدب لمصر وشرق البحر الأبيض المتوسط في شركة «شلمبرجير»، أن التحول الرقمي هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة التي يرغب فيها المجتمع العالمي.

وأضاف أن التمكين الرقمي هو موضوع رئيسي في محادثة تحول الطاقة العالمية، مؤكدا على أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بهدف الدفع نحو أهداف الاستدامة العالمية.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية، والتي تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.

كما عرضت هدى منصور العضو المنتدب لشركة SAP للبرمجيات، المشروعات التي تقوم بتنفيذها في قطاع البترول، حيث تعمل الشركة في عدة مشروعات مهمة مع الهيئة العامة للبترول في مجال التحول الرقمي والتي تستهدف الحد من استخدام المعاملات الورقية فى جميع الشركات وإتاحة مصدر واحد فقط للمعلومة مما يزيد من دقة التقارير وسرعة اتخاذ القرارات وإنجاز المعاملات.