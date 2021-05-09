القاهرة والخرطوم تتفقان على مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية السوداني والوفد المرافق له في ختام زيارته للقاهرة، بحضور قيادات الوزارتين في البلدين وسفير السودان بالقاهرة، حيث اعتمد الوزيران محضر اللجنة العليا، الذي أكد البدء في إجراءات إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة للإنتاج الحيواني، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي، وتحسين طرق الصيد ومكافحة عمليات الصيد الجائر والتجريف، والتعاون في مجال صحة وأمراض وجودة المنتج السمكي، لتلبية احتياجات السودان من الثروة السمكية، كما اتفق الجانبان على وضع آلية محكمة بمعاونة الجهات المعنية وذات الاختصاص في مقاومة عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود استغلالا للحيوانات بمختلف أنواعها.

واتفق الجانبان على بحث إقامة مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية، وفتح السوق السوداني أمام الدواجن المصرية من المنشآت التي اعتمدتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من إنفلونزا الطيور، وفتح باب تصدير اللقاحات البيطرية التي ينتجها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية إلى السودان بعد استيفاء الشروط والمواصفات العالمية.

كما اتفق الجانبان أيضا على أن يوافي الجانب السوداني، الجانب المصري، بمشروعات الاستثمار المطلوبة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والحوافز التي تقدم للمستثمرين هناك، بالتعاون بين وزارتي الزراعة المصرية والثروة الحيوانية السودانية وجمعيات رجال الأعمال والمسثمرين في البلدين، وذلك للترويج لتلك المشروعات بجمهورية مصر العربية.

وشملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، تعزيز التعاون في مجال إنتاج وتربية نحل العسل، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في وزارة الثروة الحيوانية السودانية بالمركز الدولي المصري الزراعي والمعاهد البحثية المتخصصه التابعة لوزارة الزراعة المصرية في مجالات الانتاج الحيواني والسمكي والداجني.

كما اتفق الجانبين على توقيع برتوكول للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، وعقب التوقيع صرح الوزيران بأنّ العلاقات المصرية السودانية تشهد حاليا تطورا كبيرا في جميع المجالات بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وذلك من أجل تحقيق التنمية للشعبين في مصر والسودان.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحث مع حافظ إبراهيم عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية السوداني، آفاق التعاون بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة، كما أجرى الوزير السوداني زيارة لبعض المعاهد البحثية ومشروعات الثروة الحيوانية خلال زيارته للقاهرة والتي استغرقت 5 أيام.