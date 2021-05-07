وزير الزراعة يستقبل الممثل الإقليمي للفاو بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» والممثل الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمناسبة توليه منصبه الجديد وبداية عمله من مكتبها الإقليمي بالقاهرة.

وبحث وزير الزراعة مع مدير المنظمة، آفاق التعاون بين الحكومة والمنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن هناك تاريخ طويل من التعاون مع المنظمة الدولية، حيث تعتبر مصر أحد مؤسسيها.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في المناطق الاكثر احتياجا وكذلك المشروعات التي تقدمها للمرأة الريفية,

وأكد القصير، استعداد مصر لتقديم الدعم لدول المنطقة في مجال مكافحة التصحر وزراعة الصحراء والحصر التصنيفي وتبادل الخبرات والتصنيع الزراعي وبناء القدرات وتحسين السلالات والخدمات البيطرية، فضلًا عن الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

من ناحيته، أعرب الواعر، عن سعادته بلقاء وزير الزراعة في مستهل عمله بالقاهرة كممثل للمنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معبرًا عن أمله بأن تكون هناك شراكة إستراتيجية بين المكتب الإقليمي بالقاهرة وجميع دول المنطقة مستفيداً من الخبرة المصرية الكبيرة في الزراعة والتعاون مع المراكز البحثية الزراعية والصحراء التي تضم كوادر وخبرات متميزة.

وأكد الواعر، ضرورة التعاون في مجال التغيرات المناخية والتمكين الاقتصادي في المناطق الريفية وسلاسل القيمة المضافةحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر.