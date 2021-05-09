أخبار كورونا في الهند.. تمديد الإغلاق وحظر التجول في نيودلهي

مددت العاصمة الهندية نيودلهي وولاية أوتار براديش الشمالية، قواعد الإغلاق وحظر التجول حتى 17 مايو الجاري، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لكن الضغوط تتصاعد على رئيس الوزراء ناريندرا مودي، للإعلان عن إغلاق على مستوى البلاد مماثل للإغلاق الذي تم فرضه خلال الموجة الأولى العام الماضي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الجمعية الطبية الهندية، وهي الهيئة الجامعة لجميع الأطباء والجراحين التقليديين، دعت إلى إغلاق كامل ومخطط جيدًا ومعلن عنه مسبقًا في جميع أنحاء البلاد بدلًا من حظر التجول الليلي المتقطع والقيود التي تفرضها الدول على بضعة أيام في كل مرة.

وقالت في بيانها، إن الجمعية مندهشة لرؤية الخمول الشديد والإجراءات غير المناسبة من وزارة الصحة في مكافحة الأزمة المؤلمة الناتجة عن الموجة الثانية المدمرة من جائحة كورونا، وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحاول الدفاع عن نفسه ضد انتقادات لسماحه بتجمع ضخم في مهرجان ديني وعقد تجمعات انتخابية كبيرة على مدار الشهرين الماضيين على الرغم من ارتفاع الإصابات بالفعل.

من جهة أخرى، يواجه مودي، انتقادات أخرى بسبب استمرار مشروع بناء برلمان جديد بمواصفات حديثة، ومقر لرئاسة الوزراء، تبلغ ميزانيته 1.8 مليار دولار أمريكي قد صنفته الحكومة الهندية على أنه خدمة أساسية، وذلك يعني الاستمرار في العمل به مهما كانت الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي قد توقف المشاريع التي لا تصنف تحت ذلك المسمى.

وأثار المشروع كثير من الجدل والغضب في أوساط المعارضين ولاسيما مع تفشي الكبير والمخيف لجائحة كورونا في البلاد، ودعت البرلمانية والكاتبة الهندية شاشي ثارور، إلى إعادة توجيه الأموال المخصصة للمشروع للمساعدة في مواجهة مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، والذي يتزعم أكبر حزب معارض في البلاد، إن تكلفة ذلك المشروع قادرة على تقديم لقاح كورونا لنحو 450 مليون هندي أو شراء 10 ملايين أسطوانة أكسجين.