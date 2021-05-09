تحرير 64 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وغلق 63 مقهى ومحلا تجاريا بالفيوم
نائب المحافظ يتفقد الفيوم وأبشواي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
كتب:
أسماء أبو السعود
03:28 م | الأحد 09 مايو 2021
تحرير 64 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 63 مقهى ومحل تجاري بالفيوم
تمكنت حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، من غلق 5 مطاعم، و6 محال كوافير وحلاقة، و10 ورش، و7 مقاهٍ، و7 محلات ملابس، وملعبين لكرة القدم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمناطق شارع جمال عبد الناصر، وشارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبدالمنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، والمندرة وعزبة شكري، وتلات، وعزبة ويليم، والحريشي ونزلة بشير، وسنرو، ومدينة أبشواي، وشارعي الجلاء، والجمهورية، بمدينة أبشواي، وقرية العجميين، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت.
جاء ذلك خلال حملة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم برئاسة الدكتور نائب محافظ الفيوم، للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة.
تحرير 50 مخالفة لعدم ارتداء كمامة وغلق 5 مقاه بإطسا
على جانب آخر، نظم المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، جولة تفقدية بمركز ومدينة إطسا، رافقه خلالها خالد فراج رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت تفقد شوارع عمر بن الخطاب، وأبوبكر الصديق، وشارع بحر عروس، وطريق القيلمون بمدينة إطسا، بالإضافة إلى قرى منية الحيط، والجعافرة، وعتامنة الجعافرة، ودفنو، حيث تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة.
وأسفرت الجولة عن غلق مقهيين بمدينة إطسا، و3 مقاهٍ بقرية منية الحيط، لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق والاجراءات المقررة، كما تم تحرير 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 45 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.
غلق مقهيين و12 محلا وتحرير 14 مخالفة لعدم ارتداء كمامة بطامية
وفي مركز طامية، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة ياسر جمعة رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طامية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد الغلق الجديدة بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، والتأكد من إرتداء العاملين والمواطنين للكمامات، لمواجهة عدوى فيروس كورونا.
شملت الجولة شوارع مدينة طامية والقرى التابعة، وأسفرت عن غلق مقهيين و12 محلًا لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما تم تحرير 14 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 32 حالة إشغال متنوع من الطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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