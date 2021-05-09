تحرير 64 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وغلق 63 مقهى ومحلا تجاريا بالفيوم

تمكنت حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، من غلق 5 مطاعم، و6 محال كوافير وحلاقة، و10 ورش، و7 مقاهٍ، و7 محلات ملابس، وملعبين لكرة القدم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمناطق شارع جمال عبد الناصر، وشارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبدالمنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، والمندرة وعزبة شكري، وتلات، وعزبة ويليم، والحريشي ونزلة بشير، وسنرو، ومدينة أبشواي، وشارعي الجلاء، والجمهورية، بمدينة أبشواي، وقرية العجميين، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت.

جاء ذلك خلال حملة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم برئاسة الدكتور نائب محافظ الفيوم، للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة.

تحرير 50 مخالفة لعدم ارتداء كمامة وغلق 5 مقاه بإطسا

على جانب آخر، نظم المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، جولة تفقدية بمركز ومدينة إطسا، رافقه خلالها خالد فراج رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت تفقد شوارع عمر بن الخطاب، وأبوبكر الصديق، وشارع بحر عروس، وطريق القيلمون بمدينة إطسا، بالإضافة إلى قرى منية الحيط، والجعافرة، وعتامنة الجعافرة، ودفنو، حيث تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة.

وأسفرت الجولة عن غلق مقهيين بمدينة إطسا، و3 مقاهٍ بقرية منية الحيط، لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق والاجراءات المقررة، كما تم تحرير 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 45 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.

غلق مقهيين و12 محلا وتحرير 14 مخالفة لعدم ارتداء كمامة بطامية

وفي مركز طامية، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة ياسر جمعة رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طامية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد الغلق الجديدة بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، والتأكد من إرتداء العاملين والمواطنين للكمامات، لمواجهة عدوى فيروس كورونا.

شملت الجولة شوارع مدينة طامية والقرى التابعة، وأسفرت عن غلق مقهيين و12 محلًا لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما تم تحرير 14 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 32 حالة إشغال متنوع من الطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.