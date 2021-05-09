«الأعلى للثقافة» يكشف مواعيد إعلان الفائزين بمسابقات المجلس

أعلن المجلس الأعلى للثقاقة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أنّ موعد إعلان نتائج مسابقات المجلس وتسليم الجوائز التي أعلن عنها مؤخرا، سيكون خلال الأسبوع الأخير من مايو الحالي، وهي كما يلي:

مسابقة الفنانات التشكيليات تحت سن 35 عاما

تعلن أسماء الفائزات يوم 20 مايو، وتتضمن مجالات المشاركة في مسابقة المعرض مجسمات (خزف، نحت)، ومسطحات (صوير زيتي، رسم، جرافيك بأنواعه، فنون النسجيات بأنواعها)، وقيمة الجوائز على النحو التالي: جائزة التصوير الزيتي، جائزة العمل المجسم، جائزة الجرافيك، جائزة الرسم، جائزة فنون النسجيات وقيمة الجائزة لكل فرع 10 آلاف جنيه مصري.

مسابقة شباب المترجمين

تعلن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين يوم 25 مايو 2021، وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع: المركز الأول: 15 ألف جنيه، والمركز الثاني: 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث: 5 آلاف جنيه ومجموعة كتب مهداة من المركز القومي للترجمة، ومسابقة شباب المترجمين لترجمة نص من العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى اللغة العربية من إحدى اللغات الأجنبية التالية: (الإنجليزية / الفرنسية/ الإيطالية/ الأسبانية/ اليابانية/ الروسية/ الصينية/ العبرية/ الألمانية/ اليونانية).

مسابقة مسرح يجدد الحياة

تعلن أسماء الفائزين بالجائزة في 27 مايوم الحالي، وتنقسم الجائزة إلى فرعين هما (التأليف المسرحي، دورة عبدالرحمن الشرقاوي)، وفرع (الدراسات النقدية، دورة الدكتور فوزي فهمي)، وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع: المركز الأول: 15 ألف جنيه، والمركز الثاني: 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث: 5 آلاف جنيه.

مسابقة الغناء والعزف على آلة السمسمية

وتعلن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين يوم 31 مايو 2021، وأعلن المجلس عن مسابقة «العزف والغناء على آلة السمسمية»، وتتضمن المسابقة أولا: الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين، الأول من فنون الضمة التراثية والثاني من فنون السمسمية، الجائزة الأولى: 10 آلاف جنيه، الجائزة الثانية 8 آلاف جنيه، الجائزة الثالثة 5 آلاف جنيه.

ثانيا: العزف المنفرد على السمسمية للكبار (من 18 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فن الضمة ، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية، الجائزة الأولى: 7 آلاف جنيه، الجائزة الثانية: 5 آلاف جنيه، الجائزة الثالثة: 3 آلاف جنيه.

ثالثا: العزف المنفرد على السمسمية للبراعم ( من 8 - 17 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية، الجائزة الأولى 5 آلاف جنيه، والجائزة الثانية 3 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة ألفي جنيه.