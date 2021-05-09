17 عملية قيصرية لمصابات بكورنا منذ بدء الجائحة بمستشفى سوهاج العام

أجرى الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج العام، أكثر من 17 عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدات مصابات بفيروس كورونا المستجد وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك منذ بداية الجائحة.

وقال رئيس قسم النساء والتوليد الدكتور عبدالباسط عبدالحميد، في بيان أصدره علي الصفحة الرسمية لمستشفى سوهاج العام على «فيس بوك»، أنه تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الحالات، وعلى صحة الأجنة، ووضعهم تحت المتابعة الطبية.

وقال الدكتور خالد أبوزيد مدير قسم العلاقات العامة بالمستشفي أن الفرق الطبية التي أجرت العمليات ضمت مجموعة من الكفاءات في أقسام (النساء والتوليد - العناية المركزة لحديثي الولادة – التخدير – التمريض).

وأضاف أن مستشفى سوهاج العام تجري جميع العمليات الخاصة بمرضى كورونا على مستوى الإقليم منذ بداية الجائحة بإمكانيات متميزة ومتفردة عن باقي مستشفيات العزل.

وأعلن مستشفى سوهاج العام، أمس، نجاح الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تظهر عليها أعراض اشتباه كورونا، وتعاني من انفجار بالزائدة الدودية، وتم التنسيق بين أقسام الفرز والتخدير والأطفال والجراحة العامة.

وأُجري التدخل الجراحي الناجح بواسطة الدكتور عمرو عبدالوهاب، وأخصائي الجراحة العامة، والدكتور محسن محمد السيد، أخصائي التخدير، وأعضاء التمريض آلاء أحمد عبدالعظيم، وندى حسن، وتحت إشراف مكافحة العدوى.

ولرفع الكفاءة الطبية والتمريضية في التعامل مع حالات كورونا المستجد، عُقدت عدة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التمريض بمستشفى سوهاج العام وذلك منذ بداية الموجه الثانية، وذلك تحت إشراف الدكتور وائل شنودة، منسق إدارة التدريب بالمستشفى.