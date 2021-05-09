غرق طالب في مياه ترعة المنصورية بالدقهلية.. ووالده: جرفه التيار (صور)

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال جثة طالب غرق في مياه ترعة المنصورية أمام قرية «طنامل الشرقي»، بدائرة مركز أجا، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد والد المتوفى أن نجله توفي غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام بمياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

بلاغ بغرق طالب في ترعة المنصورية

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة المنصورية المارة أمام قرية «طنامل الشرقي » بدائرة المركز.

انتقل ضباط مركز أجا وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان غرق الشخص، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان، ونقلته سيارة الإسعاف إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

و بالفحص ومناظرته تبين أن الجثة للمدعو طه محمد السيد عبد الرازق السيد، 15 سنة طالب ، ومقيم قرية « طنامل الشرقي » دائرة المركز ، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقله إلى مستشفى أجا المرکزی .

والد الطالب: جرفه التيار لعدم إجادته السباحة

وبسؤال والد الطالب المدعو محمد السيد عبد الرازق السيد، 40 سنة عامل ، ومقيم بذات القرية ، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ولا يشتبه فى وفاته جنائيًا.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3084 لسنة 2021 إداري مركز أجا، وجاري العرض على النيابة العامة.