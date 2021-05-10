حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وتنفعك العزلة والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن أخبارك الشخصية، وعدم الزهو والتزام الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.