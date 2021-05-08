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حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 08 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء مرح ولديه عدد كبير من الأصدقاء وأبرز عيوبه التهور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويمنحك ذلك القدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

 تناغم القمر مع عطارد يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب وتبدو مقنعا ومؤثرا في الآخرين.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

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