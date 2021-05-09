أسعار الفائدة في بنك مصر تبدأ من 2% على الحسابات وتصل 11% للشهادات

دخلت أسعار الفائدة في بنك مصر، حيز التنفيذ، اعتبارا من 4 مايو الجاري، بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعهـا الأربعاء قبل الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

أسعار الفائدة في بنك مصر

أسعار الفائدة في بنك مصر، تضمنت الحساب الجاري ذو العائد اليومي، والحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري، وحسابات التوفير بالجنيه وبالدولار وبالعملات الأجنبية الأخرى، وشهادات الإدخار بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي وبالعملات الأجنبية، إلى جانب أسعار الفائدة على الودائع.

أسعار الفائدة في بنك مصر على الودائع بالجنيه

يمكن احتساب أسعار الفائدة في بنك مصر على الودائع اعتبارا من أسبوع حتى 15 يوما، وهي 2.875% للمبالغ من 1000 جنيه حتى مليون جنيه، وللودائع من 15 يوم حتى أقل من شهر بسعر 3.375%، وللودائع لمدة شهر وأقل من شهرين 4.375%، بينما يمكن الحصول على سعر عائد 4.125% على الودائع من 1000 حتى أقل من مليون جنيه للودائع من سنة وحتى سنتين.

أسعار الفائدة في بنك مصر على شهادات الادخار بالجنيه

أما أسعار الفائدة في بنك مصر لأصحاب الشهادات «فئة 1000 جنيه»، فهي عائد 11%، ودورية صرف شهرية لمدة 3 سنوات، ويقل سعر العائد إلى 8.50% (عائد متغير) للشهادات ذات الآجال 3 سنوات بدورية صرف ربع سنوية، أما إذا كانت مدة الشهادة 5 سنوات بمبلغ 1200 جنيه ومضاعفاتها فيحصل صاحبها على سعر عائد 9%، مع إمكانية صرفه سنويا.

أسعار الفائدة في بنك مصر على حسابات التوفير بالجنيه

أسعار الفائدة في بنك مصر على حسابات التوفير بالجنيه تبدأ بعائد 3% شهريا إذا كان بالحساب من 3 إلى 5 آلاف جنيه، أما إذا كان في الحساب من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، فيحصل صاحبه على 3.25% عائد شهري، وللمبالغ من 50 ألف حتى 250 ألف سعر عائد شهري 3.75%، و5.25% للمبالغ من 250 إلى 500 ألف جنيه، علما أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 1500 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد هو 3 آلاف جنيه.

أسعار الفائدة في بنك مصر على الحسابات الجارية

تشمل أسعار الفائدة في بنك مصر على الحسابات الجارية، 2% يوميا، للحسابات من 50 إلى 100 ألف جنيه، و2.25% يوميا للحسابات من 100 إلى 500 ألف جنيه، و2.50% للحسابات من 500 ألف إلى مليون جنيه.