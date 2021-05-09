تعرف على ضيف حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

أعلنت قناة Mbc مصر عن ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز عقله طار، الذي يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة.

وتقع الفنانة نهلة سلامة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، خلال حلقة اليوم الاثنين.

معلومات عن ضيف برنامج رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

وغابت الفنانة نهلة سلامة عن السباق الرمضانى 2021، بينما شاركت منذ أيام في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس».

ورغم عدم حصولها على أدوار البطولة المطلقة، إلا أنها حققت نجاحا واسعا وشهرة كبيرة بين نجوم جيلها في الوسط الفني، وربما ساعدها في ذلك نشأتها في أسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة، وعمها الموسيقي جمال سلامة، وأيضا ادائها التمثيلي الذي دائما ما يشيد به الكثير من الجمهور.

واستضاف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلا عن الفنان محمد هنيدي، ودينا الشربيني، عدد أخر من نجوم الفن وكورة القدم.