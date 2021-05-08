«التعليم» تستعد للثانوية العامة وتعلن مد تسليم الاستمارات لـ11 مايو

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ كل الإجراءات الااحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الطلاب والمعلمين، إضافة إلى حث جميع المدارس على تسليم إستمارات الثانوية العامة في موعد أقصاه 11 مايو الجاري.

«تعليم القاهرة» تخصص فرق تطوير تكنولوجي للامتحانات

وفي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّد محمد عبدالتواب، مدير عام المديرية، أنَّه جار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنه تم التأكيد على حميع المدارس بضرورة مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة وإرسالها للكنترولات.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنَّه تمّ التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية وذلك بهدف الاستعداد الجدي لعقد الامتحانات التجريبية، موضحاً أنَّه تمّ إعداد فريق للتطوير التكنولوجي لحل أي مشكلات تقنية يمكن أن تواجه الطلاب في أثناء أداء الامتحانات.

من جهته، قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بالجيزة، أنَّه سيتمّ تكثيف الأستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنَّه تمّ تخصيص فرق فنية في جميع مدارس الثانوية العامة، لتقديم الدعم للطلاب.

«شعبان»: سيتمّ توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي

وأضاف «شعبان»، أنَّ الإدارة التعليمية كثفت من جهودا للانتهاء من تسليم إستمارات الثانوية العامة للكنترولات، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي بينهم، مشيراً إلى أنَّ المديرية تستعد لوضع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتي من المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية، وتهويتها.

وشدد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس والإدارات التعليمية بضرورة تسليم استمارات الثانوية العامة للكنترولات، موضحاً أنَّ المديرية حرصت على الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكّد أنَّ الامتحانات التجريبية ستعقد وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.