«التعليم» تعلن نتائج امتحانات شهر أبريل 2021 غدا في المدارس

تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني، غداً الأحد الموافق 9 مايو الجاري، وأوضحت المديريات أنه جرى الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها جيداً.

«تعليم الجيزة» تنتهي من تصحيح الامتحانات

في البداية يقول ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، المدارس ستبدأ في إعلان نتيجة طلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اعتباراً من الغد الموافق 9 مايو الجاري، موضحاً أنه جرى الانتهاء من تصحيح ومراجعة الامتحانات، مشيراً إلى أن نسبة حضور الطلاب للامتحانات كانت أكثر من 97%.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اعتماد نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من قبل الإدارة التعليمية، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بضرورة البدء في إعلان نتائج الامتحانات بعد مراجعتها جيداً.

من جانبه أكد أيمن عبدالواحد، مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية، أنه سيتم إعلان نتيجة طلاب صفوف النقل اعتباراً من الغد، موضحاً أنه تم مراجعة درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «عبدالواحد» لـ«الوطن»، أن نسب نجاح الطلاب مرتفعة في الامتحانات، موضحاً أن المدارس انتهت من عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات جيداً للتأكد من شفافيتها، لافتاً إلى أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية خلال شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

«تعليم القاهرة» تستعد لامتحانات ثالثة ثانوي التجريبية

وكشف محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى مراجعتها في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «عبدالتواب»، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال ساعات، لافتاً إلى أن المديرية كثفت من الاستعدادات لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة التجريبية 2021 خلال شهر مايو.