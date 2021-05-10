حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلا أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدو اليوم مشرقا والشمس والقمر يمدانك بسحر حقيقي وتحصل على التقدير ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.