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حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 07 مايو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يتسم بالذكاء والصدق، وأبرز عيوبه سرعة الغضب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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