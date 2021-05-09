عمرو ياسين: سيناريو «اللي مالوش كبير» استغرق وقتا كبيرا بسبب وفاة والدي

تعرض الفنان عمرو محمود ياسين لصعوبات كثيرة أثناء كتابته سيناريو مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، والتي تسببت في تعطيل مسيرة الكتابة.

وحكى عمرو في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه واجه صعوبات بداية من مرض والده الفنان الشهير محمود ياسين ثم وفاته: «كان صعب عليا الموضوع توقفت كذا مرة، وفي حلقات كانت تقعد معايا يوم أو يوم ونص وفي حلقات تقعد بالأسبوعين مش عارف أخلصها بسبب ضغوط معينة موجودة في الحياة، يعني كان في أمور تخليني مقدرش اكتب باستقرار بشكل طبيعي».

ووصف مؤلف اللي مالوش كبير، المكان الأساسي الذي اعتاد أن يكتب فيه وهو مكتبه بآخر دور في منزله، ولكن أيضا كثيرا ما كان يكتب في اللوكشين حيث إنه من المؤلفين القليلين بحسب وصفه الذي يحرص على التواجد خلال التصوير: «فعودت نفسي على إني أكتب في أي ظروف وافصل خلال كلام الناس وبكون مركز مع الشخصية اللي بكتبها».

عمرو محمود ياسين: أيوة الفن يورث

وبالنسبة لأفضل وقت للكتابة بداية أوضح عمرو أنها من الساعة 3:30 صباحا حتى 9 صباحا، حينها يكون بكامل تركيزه ولا يوجد من يشتته.

وتحدث مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير» عن ترعرعه وسط عائلة فنية من الدرجة الأولى وعمالقة الفن، وهو والده محمود ياسين ووالدته شهيرة، مشيرا إلى أن مما لا شك فيه البني آدم يتأثر بالبيئة المحيطة به في سنوات طفولته وشبابه، والنشأة في منزل أغلب كلامه عن مسلسل وفيلم وسيناريو ومخرج ومؤلف وغيره، موضحا أن كل ذلك يلفت انتباهه، حيث إنه لديه قناعة أن البني آدم يرث الموهبة: «وفيه كتير يقعدوا يقولوا هو الفن بيورث ولاد الفنانين أيوة يورث مش لازم كل أب ابنه يشتغل شغلانته دي بس الفن ده ميل عصبي ونفسي ناحية أمر من الأمور أغلب الوقت هتلاقي المهن اللي لها علاقة بالموهبة فيها عنصر من عناصر الوراثة».